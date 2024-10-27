Первый вечер после выборов в парламент Грузии обошелся без протестов

Оппозиция не признала результаты выборов в парламент Грузии, которые прошли накануне 26 октября. По предварительным данным, большинство получает «Грузинская мечта», которая находится у власти последние 12 лет.
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