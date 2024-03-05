Распил века в России или спасение? В ЖКХ закачивают триллионы рублей

Износ и деградация инфраструктуры российских городов достигли критического уровня. Костры у многоэтажных домов в начале этого года, когда жильцы человейников лишились самого элементарного – света, тепла и воды в условиях суровой зимы, – квинтэссенция полной деградации коммунальной инфраструктуры.
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