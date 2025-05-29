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Уральские металлурги направили на корпоративную программу ЗОЖ почти треть миллиарда рублей

Уральские металлурги направили на корпоративную программу ЗОЖ почти треть миллиарда рублей

ММК организовал для сотрудников около 60 массовых спортивных мероприятий. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», объем затрат на реализацию корпоративной программы «Здоровый образ жизни» с учетом содержания спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» в 2024 году составил 302 миллиона рублей.

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