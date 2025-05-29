Уральские металлурги направили на корпоративную программу ЗОЖ почти треть миллиарда рублей

ММК организовал для сотрудников около 60 массовых спортивных мероприятий. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», объем затрат на реализацию корпоративной программы «Здоровый образ жизни» с учетом содержания спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск» в 2024 году составил 302 миллиона рублей.