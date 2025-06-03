Медведев заявил, что армия России активно наступает и продолжит наступление

Армия Российской Федерации активно наступает и продолжит наступление. Соответствующее заявление сделал в своем Telegram-канале заместитель председателя отечественного Совета безопасности Дмитрий Медведев.
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