Как правильно сушить банный веник после парения: личный опыт и разбор ошибок

Каждый, кто регулярно парится в бане, рано или поздно сталкивается с одной и той же картиной: после завершения процедур веник остаётся лежать на полке, а утром от него исходит тяжёлый, затхлый запах.
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