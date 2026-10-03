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Мой Дом 21

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Как правильно сушить банный веник после парения: личный опыт и разбор ошибок

Как правильно сушить банный веник после парения: личный опыт и разбор ошибок

Каждый, кто регулярно парится в бане, рано или поздно сталкивается с одной и той же картиной: после завершения процедур веник остаётся лежать на полке, а утром от него исходит тяжёлый, затхлый запах.

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