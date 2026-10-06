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"Синяя бумажка" и слухи о депортации: что происходит с украинцами в Израиле

"Синяя бумажка" и слухи о депортации: что происходит с украинцами в Израиле

Соцсети накрыла волна панических сообщений о якобы начавшейся массовой высылке украинских граждан из Израиля.

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