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Рекламу в Instagram* и Facebook* могут сделать невыгодной в России

Рекламу в Instagram* и Facebook* могут сделать невыгодной в России

Рекламодателям должно быть невыгодно размещать рекламу у российских блогеров в Instagram* и Facebook*, согласно новым поправкам в налоговый кодекс, которые внес зампред комитета по экономической политике Артем Кирьянов, пишет «Газета.

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