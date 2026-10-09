Харизматичные предатели бегут из высоких кабинетов. Генерал сказал, как это было. Но кто им позволил?

Никто не хочет принимать никакие ответственные решения – это одна из главных проблем чиновников в России, считает генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.
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Давно просится создание структуры имени Рамона Меркадера. Ледорубов на армейских складах хватает.