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Царьград

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Харизматичные предатели бегут из высоких кабинетов. Генерал сказал, как это было. Но кто им позволил?

Харизматичные предатели бегут из высоких кабинетов. Генерал сказал, как это было. Но кто им позволил?

Никто не хочет принимать никакие ответственные решения – это одна из главных проблем чиновников в России, считает генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

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