Мобильный пункт тестирования на ВИЧ появился у метро «Ладожская»

Здесь также можно получить консультацию специалиста У метро «Ладожская» с понедельника по пятницу петербуржцы смогут анонимно пройти бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию и вирусные гепатиты B и C, сообщают в пресс-службе Красногвардейского района Петербурга.