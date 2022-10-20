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В Оренбургской области с военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации, проведены практические занятия по тактической медицине

В Оренбургской области с военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации, проведены практические занятия по тактической медицине

Инструкторы обучили военнослужащих оказанию доврачебной помощи, самопомощи при ранениях различной степени тяжести, применению обезболивающих и противошоковых препаратов, гемостатических и противоожоговых средств.

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