Все абхазы должны выбирать - паспорт депрессивной Абхазии или великой России

Гулька Давно пора отменить все двойные паспорта, все донорские мероприятия, такие как пенсии, пособия, театры, русские школы... Таджики должны жить в Таджикистане, узбеки в Узбекистане, азеры в Азербайджане, киргизы в Кыргызстане, абхазы в Абхазии или Грузии. Хватит России быть дойной коровой для своры не желающих нормально работать, сидящих на торговле, в т.ч. наркотой толпах сразиатских и закавказских ублюдков, которые приезжают к нам и диктуют свои условия, обманывают, избивают, убивают, насилуют в том числе и несовершеннолетних и даже детей. НИКОГДА эти кишлачные ослы-дармоеды не стану нормальными членами общества.

Вера Голубь Очень правильное и разумное мнение! А у абхазов одно желание - жить на деньги России, лопаясь от превосходства своей "независимости". Чтобы с ними было, если русские не умирали за их спасение? Они и теперь хотят, чтобы Россия преподнесла им эту "независимость" ценой жизни своих солдат! Не могут быть такие "малыши" независимыми...