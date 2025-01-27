Медвежий угол
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Медвежий угол

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Все абхазы должны выбирать - паспорт депрессивной Абхазии или великой России

Все абхазы должны выбирать - паспорт депрессивной Абхазии или великой России

БлокнотРУ Неугомонные абхазы продолжают активно производить информационные поводы для СМИ.

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Комментарии
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Гулька
Давно пора отменить все двойные паспорта, все донорские мероприятия, такие как пенсии, пособия, театры, русские школы... Таджики должны жить в Таджикистане, узбеки в Узбекистане, азеры в Азербайджане, киргизы в Кыргызстане, абхазы в Абхазии или Грузии. Хватит России быть дойной коровой для своры не желающих нормально работать, сидящих на торговле, в т.ч. наркотой толпах сразиатских и закавказских ублюдков, которые приезжают к нам и диктуют свои условия, обманывают, избивают, убивают, насилуют в том числе и несовершеннолетних и даже детей. НИКОГДА эти кишлачные ослы-дармоеды не стану нормальными членами общества.
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4 час.
Вера Голубь
Очень правильное и разумное мнение! А у абхазов одно желание - жить на деньги России, лопаясь от  превосходства своей &quot;независимости&quot;. Чтобы с ними было, если русские не умирали за их спасение? Они и теперь хотят, чтобы Россия преподнесла им эту &quot;независимость&quot; ценой жизни своих солдат! Не могут быть такие &quot;малыши&quot; независимыми...
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3 час.
Тамара Елисеева
Своих людей обогревайте и хорошо кормите, цены снижайте на природные носители. Кучка олигархов и прихлебателей из бывших республик имеют намного больше прав и льгот, чем коренное население. Всех мигрантов, если даже получили наш паспорт, домой отправить. Справимся без них. Никогда они не будут уважать и любить русских, через чур, мы разные. А халяву разводить лучше для своего населения. Для всех хорош не будешь.
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3 час.

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