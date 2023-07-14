Русская весна

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Шольц заявил, что не пошел бы с Путиным в поход по Альпам

Шольц заявил, что не пошел бы с Путиным в поход по Альпам

Олаф Шольц заявил, что не пошел бы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в туристический поход по Альпам, но взял бы с собой президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Испании Педро Санчеса, об этом канцлер Германии заявил в четверг во время беседы с жителями баварского города Фюссен.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Ха ха ха , а КТО  бы тебя  ВЗЯЛ  в  ПОХОД , ВНУЧКА ФАШИСТСКОГО ГЕНЕРАЛА ,ЛЮБИТЕЛЯ Окраинских  ГАЛУШЕК (деду Шольца они очень понравились, оккупировав Окраину немецкими войсками)  ......!!!
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9 час.
Вик Норд
Путин конечно не Суворов,но в Альпах бы,Вы господин хороший,точно пистюлей бы огребли...,по русским традициям,и микрон впридачу,со всеми остальными педро,которые Санчесы...
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4 час.
ГМ
Георгий Михалев
Странные эротические фантазии у этого нациста.
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4 час.

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