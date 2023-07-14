Шольц заявил, что не пошел бы с Путиным в поход по Альпам

Олаф Шольц заявил, что не пошел бы с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в туристический поход по Альпам, но взял бы с собой президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Испании Педро Санчеса, об этом канцлер Германии заявил в четверг во время беседы с жителями баварского города Фюссен.