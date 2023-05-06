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Лев Лещенко спел композицию «День Победы» на закрытии фестиваля в Ставрополе

Лев Лещенко спел композицию «День Победы» на закрытии фестиваля в Ставрополе

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выступил на заключительном концерте фестиваля-конкурса «Солдатский конверт» в Ставрополе, в рамках которого за звание лучших боролись 12 солистов и 12 творческих коллективов из 22 регионов России и Белоруссии.

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