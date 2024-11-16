Иранский генерал потребовал от США $1 трлн компенсации за санкции

США должны возместить Ирану $1 трлн ущерба за введенные против Тегерана санкции. Об этом заявил заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Шамхани.
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