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Иранский генерал потребовал от США $1 трлн компенсации за санкции

Иранский генерал потребовал от США $1 трлн компенсации за санкции

США должны возместить Ирану $1 трлн ущерба за введенные против Тегерана санкции. Об этом заявил заместитель по правовым вопросам командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Шамхани.

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