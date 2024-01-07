Путин рассказал о возвращении в Россию иконы из Нью-Йорка

Президент России Владимир Путин рассказал 7 января после рождественской службы в храме Спаса Нерукотворного Образа в Усово в Ново-Огарево, как вернул из Нью-Йорка икону Елизаветы Федоровны — жены московского генерал-губернатора Сергея Александровича.