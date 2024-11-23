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Авраам Норов – одноногий египтолог без страха и упрека В Метрополитен-музее в Нью-Йорке можно увидеть целую гробницу-мастабу, принадлежавшую царедворцу Пернебу.

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