Израиль начал переброску дополнительной бронетехники на границу с Ливаном, а также продолжает наносить авиаудары по ливанской территории.
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Израиль начал переброску дополнительной бронетехники на границу с Ливаном, а также продолжает наносить авиаудары по ливанской территории.
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