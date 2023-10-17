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♀♂ Гостиная для друзей

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Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    Вся эта пиздобратия ,вернувшая из- за бугра не должна быть допущена не на ТВ ,не в театры и кино. За "базаром " надо ...Они возвращаются ...
  • Александр Плешков
    кгб лучше работалоОни возвращаются ...
  • Анатолий Анатольев
    Пора МОЧИТЬ этих террористов!!!!!!!!Они возвращаются ...

Они возвращаются ...На телевидении, как ни в чём не бывало, вновь замелькали те же лица

Они возвращаются ...На телевидении, как ни в чём не бывало, вновь замелькали те же лица

Российская общественность взбудоражена появлением вновь на телеэкранах в роли ведущих программ беглецов-русофобов с начала СВО и не перестаёт задаваться вопросами: кто санкционирует их «трудоустройство» на государственном телевидении? В начале сентября на телеканале «Россия» состоялась премьера телешоу Дмитрия Шепелева «В кругу друзей».

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Пора МОЧИТЬ этих террористов!!!!!!!!
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3 час.
АП
Александр Плешков
кгб лучше работало
Ответить
3 час.
ШКИПЕР
Вся эта пиздобратия ,вернувшая из- за бугра не должна быть допущена не на ТВ ,не в театры и кино. За &quot;базаром &quot; надо было следить !
Ответить
33 мин.

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