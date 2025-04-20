Россиянам напомнили о правилах приготовления шашлыков на даче

В МЧС России обратились к россиянам, рассказав, где на даче можно жарить шашлыки. Как сообщили в ведомстве, для приготовления еды на открытом огне должно быть специально отведенное и оборудованное для этого место, передает ТАСС.
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