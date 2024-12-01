Российский путешественник Федор Конюхов начал переход на весельной лодке из Аргентины в Австралию. Как сообщил ТАСС его сын Оскар Конюхов, весельная лодка "Акрос" аргентинского города Ушуайя, где путешественник и его команда пробыли почти месяц.
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