Российский путешественник Федор Конюхов начал переход на весельной лодке из Аргентины в Австралию. Как сообщил ТАСС его сын Оскар Конюхов, весельная лодка "Акрос" аргентинского города Ушуайя, где путешественник и его команда пробыли почти месяц.