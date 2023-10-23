Замглавы МИД РФ Грушко: Балтийское море никогда не станет внутренним озером НАТО

Балтийское море никогда не станет внутренним озером Североатлантического альянса. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.
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