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Замглавы МИД РФ Грушко: Балтийское море никогда не станет внутренним озером НАТО

Замглавы МИД РФ Грушко: Балтийское море никогда не станет внутренним озером НАТО

Балтийское море никогда не станет внутренним озером Североатлантического альянса. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил заместитель руководителя министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.

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