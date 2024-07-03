В Эрмитаже стартует летний фортепианный фестиваль «Пианиссимо»

Концерты наиболее заметных представителей нового поколения локальной и зарубежной музыкальной сцены из России, Италии, Китая, Колумбии, Турции, Чили, США и Южной Кореи пройдут в Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде в июле и августе.