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Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    И он прав на100% - это праздник для гомосексуалистов! Наша молодежь схавала эту западную хрень, не проверив даже  GoogleМилонов раскритик...

В Эрмитаже стартует летний фортепианный фестиваль «Пианиссимо»

В Эрмитаже стартует летний фортепианный фестиваль «Пианиссимо»

Концерты наиболее заметных представителей нового поколения локальной и зарубежной музыкальной сцены из России, Италии, Китая, Колумбии, Турции, Чили, США и Южной Кореи пройдут в Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде в июле и августе.

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