Как повысить уровень дофамина не только едой

Наш мозг вырабатывает дофамин, когда с нами происходит что-то приятное. Нормальный уровень этого гормона не только делает нас довольными жизнью, но и много другого полезного — к примеру, защищает от болезни Паркинсона.
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