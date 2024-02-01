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Гутерриш оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Гутерриш оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Генсек ООН Антониу Гутерриш прокомментировал ситуацию с сектором Газа. Он считает, что решение Международного суда всемирной организации должно выполняться, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».

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