Гутерриш оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Генсек ООН Антониу Гутерриш прокомментировал ситуацию с сектором Газа. Он считает, что решение Международного суда всемирной организации должно выполняться, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии