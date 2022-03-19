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Евролига. Женщины. 1/4 финала. «Авенида» сыграет с «Жироной» в решающем матче серии

В субботу, 19 марта, в рамках решающего третьего матча серии 1/4 финала плей-офф женской Евролиги состоится встреча испанских «Авениды» и «Жироны».

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