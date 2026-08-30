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Контрафронт

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Южная Африка: Шесть нелегальных шахтеров были убиты в результате перестрелки, возможно, связанной с...

Южная Африка: Шесть нелегальных шахтеров были убиты в результате перестрелки, возможно, связанной с конкурирующими горнодобывающими группами, в районе Машоботе в Нгодване, провинция Мпумаланга, 29 августа.

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