Пуговка из «Папиных дочек» вышла замуж и уже развелась: «Все удалось»

Актриса Катя Старшова, которая получила широкую известность благодаря роли Пуговки в сериале «Папины дочки», в свои 24 года уже успела выйти замуж и развестись.
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