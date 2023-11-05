На строительство и реконструкцию трассы Новороссийск – Керчь в 2023 году выделят ещё 611 млн

Эти деньги поступят до конца года, распоряжение уже подписал глава кабмина Михаил Мишустин.Строящаяся трасса А-290 Новороссийск – Керчь имеет особое значение для социально-экономического развития сразу нескольких регионов.
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