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«Лучше бы аборт сделали»: в Израиле высказали все родителям Зеленского за сына-шута

«Лучше бы аборт сделали»: в Израиле высказали все родителям Зеленского за сына-шута

Президент Украины Владимир Зеленский подвергается жесткой критике не только у себя на родине, но и в Израиле.

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Алекс ZLOYBOY
Напоминает знаменитый американский анекдот про евреев: "Банкир, естественно, еврейской национальности, выпал из окна небоскреба, пролетая мимо 40 этажа, думал: Пока всё идёт хорошо"... Ну, дай им, Бог (еврейский)...

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