Ивлеева вернула ФНС 21 млн рублей и избавилась от долгов

Телеведущая Анастасия Ивлеева погасила все долги перед Федеральной налоговой службой, сообщает Baza. По информации канала, за последние несколько дней Ивлеева выплатила почти 21 миллион рублей ФНС, полностью погасив долги еще 22 июля.