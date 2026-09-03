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Samsung массово блокирует аккаунты пользователей смартфонов по всему миру

Samsung массово блокирует аккаунты пользователей смартфонов по всему миру

Корпорация Samsung начала массово блокировать учетные записи пользователей по всему миру, сообщает издание 9to5Google.

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