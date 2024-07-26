Обвиняемого в подрыве внедорожника в Москве отправят в СИЗО после допроса

СК: обвиняемого в подрыве машины Серебрякова отправят в СИЗО после допроса 30-летнего уроженеца Волгоградской области Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве машины офицера Генштаба Вооруженных сил России Андрея Торгашова, отправят в СИЗО после допроса.
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