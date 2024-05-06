Куда вложить свободные 50 тысяч рублей без лишнего риска: совет специалиста

Сбережения даже на небольшую сумму, такую как 50 тыс. рублей, можно вложить и приумножить. Лучше всего для этого подойдут консервативные, низкорискованные инструменты — в первую очередь банковские вклады, рассказала «Известиям» вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова.
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