В Новосибирске нелегальный мигрант попал в колонию за поддельный паспорт

В Новосибирске осудили 33-летнего Султонбека Бобоярова из Таджикистана. Еще в 2022 году его задержали в Толмачево, оштрафовали за миграционные нарушения, выдворили из страны и запретили въезд в Россию на 10 лет.
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