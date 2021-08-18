Российская газета

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На форуме "Армия-2021" представят новую модель радиостанции "Азарт"

На форуме "Армия-2021" представят новую модель радиостанции "Азарт"

Первое поколение этих радиостанций в войсках уже есть, и отзывы о них самые положительные. Российские военнослужащие подразделений связи 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, в середине августа провели радиотренировку по связи.

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