Французский эксперт: победа России освободит Европу от контроля НАТО

Во французской прессе опубликовано изрядно противоречащее стандартной европейской информационной повестке высказывание известного французского историка Эммануэля Тодда, убежденного, что в настоящее время уже началось вооруженное противостояние, которое в конечном итоге решит судьбу Европы.
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