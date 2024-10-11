Французский эксперт: победа России освободит Европу от контроля НАТО

Во французской прессе опубликовано изрядно противоречащее стандартной европейской информационной повестке высказывание известного французского историка Эммануэля Тодда, убежденного, что в настоящее время уже началось вооруженное противостояние, которое в конечном итоге решит судьбу Европы.