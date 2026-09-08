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Үзбәкстаннан Равшан Әмиров авыру балаларга ярдәм итү өчен зур велосәфәр кылып кайтты

Үзбәкстаннан Равшан Әмиров авыру балаларга ярдәм итү өчен зур велосәфәр кылып кайтты

Сәмәркандта яшәүче милләттәшебез Равшан Әмиров 1 августта ерак сәфәргә чыкты. Велосипедчы, Үзбәкстаннан кузгалып, Таҗикстан, Кытай, Кыргызстан аша узып, 3 мең чакрым юл үтте.

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