С погибшим на Украине спецназовцем простились в Нижнем Тагиле

Попрощаться с ним пришли родные и бликие, а также глава города Владислав Пинаев, заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров, начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров, рассказала TagilCity.