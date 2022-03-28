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С погибшим на Украине спецназовцем простились в Нижнем Тагиле

С погибшим на Украине спецназовцем простились в Нижнем Тагиле

Попрощаться с ним пришли родные и бликие, а также глава города Владислав Пинаев, заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров, начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров, рассказала TagilCity.

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