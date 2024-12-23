Крушение танкеров в Керченском проливе могло произойти из-за их старости

Крушение танкеров в Керченском проливе могло произойти из-за их старостиКонструкции, которые были сделаны много лет назад, могли не выдержать шторма, предположил первый зампредседателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук.
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