Кузнецов считает, что в СКА может перейти Дмитрий Орлов

Сейчас он выступает за «Каролину» Новичок петербургского СКА Евгений Кузнецов выразил желание играть в будущем за армейцев с берегов Невы вместе с защитником «Каролины Харрикейнз» Дмитрием Орловым, сообщает «Матч ТВ».
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