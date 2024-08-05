Кузнецов считает, что в СКА может перейти Дмитрий Орлов

Сейчас он выступает за «Каролину» Новичок петербургского СКА Евгений Кузнецов выразил желание играть в будущем за армейцев с берегов Невы вместе с защитником «Каролины Харрикейнз» Дмитрием Орловым, сообщает «Матч ТВ».