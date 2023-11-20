Чистая прибыль CarMoney за 9 месяцев 2023 года составила 356 млн рублей

МФК CarMoney — основной актив «СмартТехГрупп» (СТГ) — за три квартала 2023 года заработала 356 млн рублей (+30% год к году), из них на тертий квартал пришлось только 44 млн рублей, следует из материалов компании.
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