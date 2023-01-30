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Леброн Джеймс и Энтони Дэвис пропустят игру с «Бруклином»

Форварды «Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис решили не принимать участие в матче с «Нетс». Согласно информации от клуба, Джеймсу помешает боль в левом голеностопе, а Дэвису нужно время на восстановление после стрессового перелома правой стопы.

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