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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В чемпионате Беларуси сыграет команда из Смоленска. «Славутич» подал заявку в прошлом году

Состоялось заседание Совета директоров клубов Экстралиги и Высшей лиги Беларуси. В проект календаря Экстралиги сезона-2024/25 вошли 14 клубов, включая команду из Смоленска.

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