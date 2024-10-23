В РСТ предложили ввести единый туристический сбор для заграничных туров

С таким предложением выступил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Так, по словам Уманского, введение единого туристического сбора в государственный внебюджетный фонд с каждого реализованного выездного турпродукта могло бы развивать внутренний туризм и обеспечивать защиту прав потребителей.
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