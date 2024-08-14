Жители Северной столицы рассказали, в каких случаях обращаются за врачебной помощью

«Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос и выяснили, что 59% жителей Северной столицы обращаются за врачебной помощью только когда что-то болит/плохо себя чувствуют; 19% обращаются в целях профилактики к одному-двум специалистам; 12% регулярно проходят полные профилактические осмотры и 4% не обращаются к врачам совсем.