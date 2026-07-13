Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

18 подписчиков

Общественный совет при ГУ МВД России по Волгоградской области принял участие в молодежном форуме Южного федерального округа «Волга»

На базе оборонно-спортивного лагеря «Авангард» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области 8 июля 2026 года стартовал первый молодежный форум Южного федерального округа «Волга», объединивший около 300 участников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии