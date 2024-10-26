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0:4 – крупнейшее поражение «Реала» от «Барселоны» за 9 матчей. Такое же было в 2022-м на «Бернабеу»

Команда Карло Анчелотти пропустила четыре безответных гола в 11-м туре Ла Лиги. В последний раз мадридцы проигрывали класико с разницей в 4 гола 20 марта 2022 года – тоже 0:4 на «Сантьяго Бернабеу».

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