Вячеслав Федорищев предложил создать в России Союз разработчиков и производителей БАС

САМАРА, 20 марта, ФедералПресс. Под руководством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева состоялось очередное онлайн-заседание комиссии Госсовета по направлению «Промышленность» в формате видеоконференции.
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