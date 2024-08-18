«Щенки Каморры». Итальянская молодежь отнимает дело у старых боссов мафии

В Неаполе на площади церкви Сан-Винченцо, что в квартале Риони Санита́, установлена бронзовая композиция — юноша, одетый в рубашку и джинсы, пытается вытащить мяч, застрявший между двумя рейками бульварной скамейки.
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