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«Щенки Каморры». Итальянская молодежь отнимает дело у старых боссов мафии

«Щенки Каморры». Итальянская молодежь отнимает дело у старых боссов мафии

В Неаполе на площади церкви Сан-Винченцо, что в квартале Риони Санита́, установлена бронзовая композиция — юноша, одетый в рубашку и джинсы, пытается вытащить мяч, застрявший между двумя рейками бульварной скамейки.

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