Глава NVIDIA подчеркнул, что компания продолжит разработку ускорителей для Китая, которые соответствуют правилам экспортного контроля США

До сих пор упоминания о специально адаптированных под новые антикитайские санкции ускорителях вычислений NVIDIA исходили либо из неофициальных источников, либо от финансового директора компании, но на этой неделе факт подготовки подобных решений подтвердил и сам основатель компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang).