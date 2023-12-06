Глава NVIDIA подчеркнул, что компания продолжит разработку ускорителей для Китая, которые соответствуют правилам экспортного контроля США

До сих пор упоминания о специально адаптированных под новые антикитайские санкции ускорителях вычислений NVIDIA исходили либо из неофициальных источников, либо от финансового директора компании, но на этой неделе факт подготовки подобных решений подтвердил и сам основатель компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang).
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