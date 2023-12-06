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Мировое обозрение

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Глава NVIDIA подчеркнул, что компания продолжит разработку ускорителей для Китая, которые соответствуют правилам экспортного контроля США

Глава NVIDIA подчеркнул, что компания продолжит разработку ускорителей для Китая, которые соответствуют правилам экспортного контроля США

До сих пор упоминания о специально адаптированных под новые антикитайские санкции ускорителях вычислений NVIDIA исходили либо из неофициальных источников, либо от финансового директора компании, но на этой неделе факт подготовки подобных решений подтвердил и сам основатель компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang).

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